Laudo toxicológico detecta 10 substâncias no corpo do baterista Taylor Hawkins

O laudo toxicológico realizado no corpo do baterista Foo Fighters, Taylor Hawkins, apontou a presença de ao menos 10 substâncias diferentes. O músico foi encontrado morto no final da noite da última sexta-feira, 25, em um hotel na cidade de Bogotá, na Colômbia, onde a banda faria um show.

As circunstâncias da morte do baterista até então não haviam sido divulgadas.

Nos exames preliminares foram encontrados traços de maconha, derivados de ópio e antidepressivos no corpo do músico. "Foram encontrados preliminarmente 10 tipos de substâncias, entre elas THC (maconha), antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos e opioides", detalharam os investigadores em comunicado.

O Instituto Nacional de Medicina Legal da Colômbia continua com as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte de Taylor Hawkins.

O Foo Fighters faria um show no Brasil neste domingo, 27, em São Paulo, no festival Lollapalooza.

