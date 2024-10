Filho de Cid Moreira afirma não ter raiva do pai e acusa viúva de manipulação

Nesta terça-feira (8/10), Roger Moreira, filho adotivo de Cid Moreira, fez uma nova declaração sobre a relação com o ex-apresentador e a viúva, Fátima Moreira. Em entrevista ao F5, ele afirmou que não guarda rancor do pai, mas apontou Fátima como responsável por manipulá-lo e por ações suspeitas relacionadas ao patrimônio de Cid.

"A imagem que fica para mim é de um coitado, um fantoche na mão dessa mulher [a jornalista Fátima Moreira, com quem Cid foi casado por mais de 20 anos], que se aproveitou do estado de saúde dele para transferir bens e se apropriar do dinheiro", disse Roger.

Ele também está movendo dois processos na Justiça contra Fátima Moreira, alegando que ela manipulou o testamento, deixando ele e o irmão, Rodrigo Moreira, de fora da partilha de bens. Roger acusa a viúva de vender imóveis por valores superfaturados e realizar negociações suspeitas.

"Ela vendia imóveis com valores muito maiores, fez negociações suspeitas e sonegou esses valores. Deu baixa em duas empresas dele e abriu uma só com ela como proprietária para que o dinheiro dos trabalhos dele entrassem nessa conta", acrescentou.

Por outro lado, o advogado de Fátima, Davi de Souza Saldaño, negou veementemente as acusações. Segundo ele, as declarações de Roger ‘causam repulsa’ e afirmou que os processos movidos pelos filhos adotivos, pleiteando indenizações por danos morais, foram julgados improcedentes.

"Roger Moreira e seu irmão, Rodrigo Moreira, também ajuizaram ações autônomas pleiteando indenização por danos morais de cunho afetivo, cada qual atribuindo à causa o valor de aproximadamente R$ 1 milhão. Tais pleitos foram totalmente julgados improcedentes", declarou o advogado.