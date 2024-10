Sérgio Chapelin, colega de Cid Moreira no Jornal Nacional, relembra parceria: ‘Ele me ajudou muito’

Sérgio Chapelin, que apresentou o Jornal Nacional ao lado de Cid Moreira durante quase duas décadas, prestou uma homenagem ao colega, que faleceu na manhã desta quinta-feira (03/10) em decorrência de uma falência múltipla dos órgãos, durante o programa "Encontro".

Durante a sua passagem no programa matinal, Chapelin destacou o impacto de Cid Moreira em sua carreira. Sérgio afirmou que o ex-apresentador foi o "melhor profissional" com quem já trabalhou, ressaltando sua voz inconfundível e técnica apurada.

"Ele me ajudou muito e eu tive que me esforçar para acompanhar o nível dele. Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável", disse Sérgio.

O jornalista ainda mencionou que, apesar do pesar pelo falecimento, Moreira teve uma vida longa e cheia de realizações. "Vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas", disse, desejando que o amigo fosse acolhido bem no plano superior.