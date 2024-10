Narração da Bíblia por Cid Moreira é destacada entre líderes religiosos paraenses

Além da carreira como jornalista, Cid Moreira, que faleceu nesta quinta-feira (3), também se destacou como narrador da Bíblia. O projeto teve início quando ele recebeu um convite para gravar passagens bíblicas em 1990. Desde então, a narração feita por ele tornou-se uma das mais conhecidas do Brasil. Moreira dedicou-se a esse trabalho como uma forma de compartilhar a fé e levar conforto às pessoas através da voz imponente que tinha. Líderes religiosos do Pará ressaltam que essa foi também uma maneira de evangelizar.

O vice-presidente das Igrejas Assembleia de Deus do Pará, o pastor Philipe Câmara considera o trabalho de Cid Moreira grandioso. “Antes de se envolver com a Bíblia, Cid já era um grande ícone da comunicação. Independente da questão religiosa, era reconhecido como alguém de caráter e integridade. Isso é muito importante. O prestígio que ele construiu na comunicação, sem dúvida, serviu como veículo para levar a palavra a diversos lugares”, pontua o pastor.

“Na época em que saiu [a Bíblia narrada], a internet não era o que é hoje. Lembro que compramos o kit de CDs do Cid. Eu ouvia sempre. Também atuo na área de comunicação e reconheço o trabalho e o legado dele. Ele marcou uma época no jornalismo. Até as gerações posteriores conhecem o seu trabalho. Se perguntarmos quem é Cid Moreira, saberão responder. A Bíblia diz que um bom nome vale mais que o ouro. Cid conseguiu isso. Ele terminou sua carreira aqui na terra e agora está com Jesus”, reforça Câmara.

Inovação

O padre Leonardo Monteiro, jornalista e assessor de imprensa da Arquidiocese de Belém, também reflete sobre o importante papel que Cid desempenhou ao difundir a mensagem da Bíblia. “A Igreja reconhece que Cid Moreira foi pioneiro no trabalho de evangelização através dos audiovisuais, no início da década de 90, quando esse mercado estava muito associado à presença de padres como Zezinho, Marcelo Rossi e Zeca”, declara.

“Ele [Cid Moreira] inovou ao trazer, dentro da perspectiva da narração bíblica, um novo modelo e uma nova forma de evangelizar, considerando que os padres que mencionei trabalhavam principalmente com a música católica. Cid, portanto, iniciou uma nova era, contribuindo com a narração da palavra de Deus. A Igreja é grata por isso. Qualquer pessoa que possui a palavra de Deus e a compartilha com outros está praticando a evangelização”, frisa o padre.

Leonardo, que também é pároco da Paróquia Ascensão do Senhor, em Ananindeua, lembra de uma experiência pessoal com as narrações de Cid, que lembra fortemente a infância dele. “Ele levou a palavra de Deus a muitas pessoas. Inclusive, quando eu era pequeno, tinha os CDs dele com a Bíblia narrada. Foi um presente da minha mãe. Sempre fui religioso e sempre tive uma forte ligação com essa dimensão”, finaliza o padre, ao também pontuar que muitas pessoas foram tocadas por Cid.