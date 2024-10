Cid Moreira já apresentou Jornal Nacional de paletó e bermuda; relembre o momento

O jornalista e apresentador Cid Moreira, que morreu hoje aos 97 anos, teve a carreira marcada por vários momentos. Um deles foi descrito pelo próprio em diversas entrevistas, quando garantiu já ter usado paletó e bermuda uma única vez durante a apresentação do Jornal Nacional. O locutor era conhecido pelo marcante "boa noite" e apresentou o maior telejornal do país por 27 anos.

VEJA MAIS

Enquanto participava do programa Altas Horas, no ano passado, Cid relembrou o episódio inusitado. Segundo o jornalista, tudo aconteceu em um sábado de Carnaval após um jogo de tênis, esporte pelo qual ele tinha um grande amor.

“Caiu uma chuva imensa, a estrada fechou e precisei voltar por outro caminho. Quando cheguei, faltavam alguns minutos para o jornal ir ao ar. A Alice Maria, diretora na época, estava comendo as unhas e o Leo Batista já estava na bancada”, lembrou.

Na época, o apresentador garantiu que, desde então, deixou seu armário do trabalho preparado para que o episódio não se repetisse. "Só deu tempo de colocar camisa, gravata e paletó. Entrei no ar um segundo após dar nó na gravata. Depois disso, deixei calça e até cueca no armário do trabalho. Eu tenho pesadelos com isso até hoje. Sonho com isso", disse ele.