Serginho Groisman anuncia parte 2 do especial Pará no Altas Horas

Pela primeira vez, o apresentador Serginho Groisman realizou uma edição especial sobre o Pará no programa Altas Horas neste sábado (31). Durante o especial, Serginho anunciou que haverá uma segunda edição dedicada ao estado paraense.

A primeira edição contou com as cantoras Gaby Amarantos, Zaynara e Liah Soares, além de Pabllo Vittar e Manu Bahtidão, que, embora não sejam paraenses, têm uma forte ligação com o Pará. Entre as ausências notadas pelo público, a de Joelma se destacou; a artista não pôde comparecer devido à preparação para a gravação de seu DVD em Portugal, mas prometeu participar da próxima edição.

Dona Onete também foi convidada, mas não pôde comparecer por problemas de saúde. Internautas estão sugerindo nomes como Viviane Batidão, MC Dourado, Valeria Paiva, Gang do Eletro e Fafá de Belém para possíveis participações na próxima edição.