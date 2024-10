Falência múltipla de órgãos: entenda o que matou Cid Moreira

O jornalista e locutor Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), aos 97 anos, devido à falência múltipla de órgãos. A causa da morte foi confirmada pelo médico responsável pelo seu tratamento, Dr. Nélio Gomes Júnior. Moreira estava internado há 29 dias no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde tratava uma peritonite, uma inflamação na membrana que envolve o sistema digestivo.

Durante o programa "Encontro", apresentado por Patrícia Poeta, o médico explicou que Cid já fazia hemodiálise em casa há três anos e meio antes de ser hospitalizado. Sua internação foi motivada por uma infecção, e ele apresentava dificuldades de locomoção devido a um grau de atrofia muscular. A situação se agravou com o desenvolvimento de trombose venosa nos membros inferiores.

Dr. Nélio destacou que o uso constante de antibióticos e as mudanças nos medicamentos resultaram em um desgaste natural do organismo do apresentador. “Infelizmente, é um paciente de 97 anos com múltiplas comorbidades, que evolui para falência múltipla de órgãos”, explicou o médico. Ele acrescentou que a condição se torna mais grave quando um paciente dessa idade permanece acamado por longos períodos e enfrenta complicações como trombose venosa.

Falência Múltipla de Órgãos

A falência múltipla de órgãos (FMO) é uma condição crítica caracterizada pela deterioração aguda de dois ou mais órgãos vitais, resultando na perda de suas funções. Essa síndrome é frequentemente desencadeada por uma resposta inflamatória sistêmica a infecções, traumas ou outras condições graves, podendo levar a um estado de choque séptico.

As principais causas da falência múltipla de órgãos incluem:

Sepse : A causa mais comum, onde uma infecção generalizada provoca uma resposta inflamatória intensa.

: A causa mais comum, onde uma infecção generalizada provoca uma resposta inflamatória intensa. Traumas : Acidentes que causam danos extensos ao corpo.

: Acidentes que causam danos extensos ao corpo. Queimaduras : Lesões severas que afetam a integridade da pele e dos tecidos.

: Lesões severas que afetam a integridade da pele e dos tecidos. Doenças autoimunes : Condições em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos do corpo.

: Condições em que o sistema imunológico ataca os próprios tecidos do corpo. Pancreatite: Inflamação do pâncreas que pode levar a complicações sistêmicas.

Entre os órgãos mais afetados estão os pulmões, rins, fígado e estômago. O quadro clínico é frequentemente complexo e requer cuidados intensivos para estabilizar as funções vitais do paciente.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)