Filho de Bolsonaro faz comentário homofóbico sobre governador do RS: 'vim comer carne gaúcha'

Em um vídeo nas redes sociais, Jair Renan Bolsonaro, o filho "04" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), fez comentários homofóbicos se referindo ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Recentemente, o deputado se declarou homossexual e gerou repercussão entre vários políticos. As informações são do UOL.

VEJA MAIS

No vídeo, publicado na noite desta quarta-feira (7), Renan aparece em uma churrascaria e diz estar lá para "comer uma carne gaúcha". E completou ironizando: "Vim aqui homenagear a gauchada depois da entrevista aí do governador deles. Vim comer a carne gaúcha. Estamos juntos, gauchada, mas não daquele jeito, mas estamos juntos".

Após a polêmica, o vídeo com os comentários foi apagado dos stories do filho do presidente.

(Maiza Santos, estagiária sob a supervisão do jornalista Felipe Saraiva)