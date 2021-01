Jair Renan Bolsonaro estreia programa no Youtube com disputa de quem fez mais sexo

O filho do presidente Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, lançou na terça-feira (4), o programa “Condomínio 04” no YouTube. "Fala comigo, seus betas! Chega aqui que vou te ensinar a ser alfa" foi a frase usada por ele para abrir o episódio.

O nome do programa faz referência ao episódio em que seu Bolsonaro disse que o filho havia namorado metade do condomínio onde moravam, o Vivendas da Barra, no Rio. Na época, Jair Bolsonaro tratava de suposto envolvimento de Jair Renan com a filha de Ronnie Lessa, que também morava no condomínio e está preso, acusado de envolvimento na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes.

No primeiro episódio, o influenciador Raiam Santos chama Jair Renan de “comedor de condomínio” logo de saída, que responde que o interlocutor “comeu metade do mundo já”. Raiam responde: "só 35 países".

O filho do presidente então mantém o interesse e pergunta qual o país em que Raiam acredita ter tido as melhores experiências. "Brasil, sempre", diz o influenciador. "E o que você mais comeu gente?". "Brasil. Ah, país estrangeiro? Rússia", esclarece Raiam, que tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e diz ter faturado R$ 35 milhões com internet.

A expressão escolhida por Renan, "comer gente", foi a mesma utilizada por seu pai em 2018, quando Folha sobre o motivo para receber auxílio-moradia como deputado mesmo tendo imóvel próprio em Brasília.

"Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio-moradia eu usava pra comer gente", disse o então parlamentar.

O papo não gerou engajamento significativo: 7.331 visualizações até a noite desta quarta (6).