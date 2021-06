Filipe Ret não gosta de ser comparado com Jair Renan Bolsonaro: 'Me erra'

Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi comparado ao cantor Filipe Ret. Um internauta afirmou ao "filho 04", como ele se intitula, do presidente que ele seria parecido com o rapper. Renan, então, usou sua conta oficial do instagram para fazer uma enquete e saber a opinião de seus seguidores sobre ele realmente parecer com Filipe.

O cantor, no entanto, demonstrou desagrado com a comparação. Filipe fez uma captura de tela do story de Renan e o repostou, acrescentando um pedido: "Me erra".

Legenda (Reprodução: Instagram)

Em seus Stories, o jovem de 23 anos comentou o ocorrido, minimizando a situação. "Independente se ele gostou ou não. Aí, Filipe, vou continuar escutando suas músicas, tá tranquilo. Valeu!", afirmou e marcou o cantor na publicação. Ele ainda abriu uma nova caixinha de perguntas na rede social e acrescentou a música "Neurótico de Guerra", de Filipe Ret.