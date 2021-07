‘Se achando o máximo’, diz Bolsonaro sobre Eduardo Leite ter assumido homossexualidade

Durante interação com apoiadores, nesta sexta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou a declaração de Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, que se assumiu gay em um programa de Tv. Com informações de Metrópoles.

“O cara ontem, não vou falar (o nome) aqui não, que dá problema, o cara ontem está achando que é o máximo. Não fala, não, tá? Se achando o máximo. ‘Olha…’ Bateu no peito: ‘Assumi’. É o cartão de visita para a candidatura dele”, disse. Depois continuou as declarações: “Nada contra, ninguém tem nada contra a vida particular de ninguém. Agora, querer impor o seu costume, o seu comportamento para os outros, não”, afirmou Bolsonaro.

Leite, que foi um dos apoiadores de Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, é possível candidato à presidência pelo PSDB nas eleições de 2022. Ele disputou com o governador de São Paulo, João Doria, quem seria o representante.

Na mesma conversa, Bolsonaro também criticou e ironizou o tucano João Doria. Dando, inclusive, o apelido de “calça apertada”: “Depois, ele estava também numa piscina lá no Rio de Janeiro. Ele não estava com shortinho apertado, não, era calçãozinho largo. Me multou em São Paulo agora. ‘De moto sem máscara.’ Faltou ele me multar (quando) eu estava em Praia Grande, no mar”.