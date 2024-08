Filha de Tom Cruise deixa de receber pensão de R$ 2,2 milhões após completar 18 anos

Suri Noelle, a filha de Katie Holmes e Tom Cruise, não recebe mais a pensão anual do pai desde que chegou a maioridade, em abril deste ano. Segundo o jornal Daily Mail, ela recebia do pai um valor anual de 400 mil dólares, algo em torno de 2,2 milhões de reais, na cotação atual.

A pensão foi firmada após o divórcio de Katie e Tom, em 2012. O acordo previa que Tom Cruise ajudaria na renda e nas despesas da filha até ela chegar aos 18 anos, idade que Suri completou em abril deste ano.

De acordo com o Daily Mail, o ator de Hollywood, que foi uma das atrações do encerramento das Olimpíadas de Paris, agora deve pagar apenas as mensalidades da faculdade de artes dramáticas da jovem.

A relação de Tom Cruise com a filha é distante e fria. Após se formar no ensino médio, a jovem deixou de usar o sobrenome “Cruise” e agora assina como Suri Noelle, em homenagem à mãe. “Noelle” é o nome do meio de Katie Holmes.

Segundo a imprensa americana, Tom Cruise estaria sem falar com a filha desde 2012, quando se separou de Katie Holmes. A escolha de cortar relações teria partido do ator.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)