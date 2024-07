Entenda o motivo de filha de Tom Cruise querer distância do pai

Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, tem optado por manter distância do pai, uma decisão que vem chamando atenção nos últimos tempos. Aos 18 anos, Suri se formou na LaGuardia High School, em Nova York, no dia 22 de junho, e optou por não usar o sobrenome 'Cruise' na cerimônia.

VEJA MAIS

Na formatura, Suri pediu para ser chamada de Suri Noelle, nome que ela também usou ao produzir um musical para a escola no início do ano. Embora "Noelle" não esteja registrado na certidão de nascimento de Suri, ela escolheu esse nome por ser o nome do meio de sua mãe, Katie Holmes, que a criou sozinha após se separar de Tom Cruise em 2012.

Tom Cruise e Katie Holmes se casaram em 2006, mesmo ano do nascimento de Suri, mas o relacionamento terminou em 2012. Desde então, Tom Cruise tem tido pouco contato com a filha. De acordo com o Daily Mail, após o divórcio, o ator ficou responsável por pagar uma pensão de 400 mil dólares por ano e tinha o direito de visitar Suri 10 dias por mês, mas apenas cumpriu com a obrigação financeira.

Um dos fatores que contribuíram tanto para o divórcio quanto para o distanciamento entre Tom Cruise e Suri é a religião do ator, a Cientologia. Samantha Domingo, ex-seguidora da Cientologia, revelou à US Weekly que a religião teve um papel significativo na separação e no afastamento contínuo entre pai e filha.