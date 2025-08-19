Capa Jornal Amazônia
Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

Fernanda Rodrigues, 45, revelou que está novamente com câncer de pele. A atriz contou que o carcinoma que teve, retornou, e agora ela precisará passar por outra cirurgia para removê-lo.

A artista explicou que no ano passao retirou o carcinoma, mas percebeu que a mancha voltou a aparecer em sua pele: "Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia de novo, vai ficar uma cicatriz e vida que segue."

Inclusive, Fernanda disse conhecer pessoas que já passaram por esse procedimento mais de cinco vezes e ressaltou que no seu caso não é nada grave. "Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo, estou ótima, está tudo bem", pontua.

A atriz aproveitou o desabafo para criticar notícias sensacionalistas sobre sua saúde, que chegam até seus familiares e causam preocupações desnecessárias: "Estão circulando muitas fake News por aí, então achei importante vir explicar pessoalmente: estou ótima e cuidando da minha saúde. É muito importante estar atento ao próprio corpo e procurar um médico sempre que notar algo diferente. Se cuidem."

