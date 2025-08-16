Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

O ex-presidente José Sarney se manifestou após o anúncio do novo diagnóstico de câncer de mama da filha, a deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA). A doença foi identificada em exames de rotina, e ela deverá passar por cirurgia nos próximos dias.

Em vídeo publicado na sexta-feira (15), Sarney destacou a trajetória de superação da filha e demonstrou confiança na recuperação. “Já a vi vencer desafios que pareciam impossíveis. Vi sua coragem quando outros recuariam. E, agora, estarei ao seu lado, como sempre estive – como pai, como amigo e como alguém que acredita na vitória”, declarou.

Roseana anunciou o diagnóstico na noite de quinta-feira (14), por meio de suas redes sociais. Sem detalhar o estágio da doença nem o local onde será realizada a cirurgia, pediu orações de amigos e apoiadores. “Eu tenho certeza que, confiando em Deus, tudo vai dar certo”, afirmou.

A deputada já enfrentou a mesma doença em outras ocasiões. Em 1998, durante a campanha à reeleição para o governo do Maranhão, foi diagnosticada com câncer e submetida a uma série de cirurgias, incluindo a retirada de um tumor na mama, de nódulos intestinais e de um nódulo no pulmão, além de uma histerectomia. Os procedimentos, conduzidos pelo médico Raul Cutait, duraram cerca de oito horas.

Quatro anos depois, em 2002, quando era pré-candidata à Presidência da República pelo extinto PFL, Roseana voltou a ser diagnosticada com câncer de mama e passou por nova cirurgia para retirada de nódulos em ambas as mamas. Pouco tempo depois, retirou sua candidatura. Até 2016, Roseana acumulava 23 cirurgias relacionadas a tumores, tanto benignos quanto malignos, sendo a primeira realizada aos 19 anos de idade.