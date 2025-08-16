Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

O Liberal
fonte

Rosena junto do pai (Foto: Reprodução | Instagram @roseanasarney)

O ex-presidente José Sarney se manifestou após o anúncio do novo diagnóstico de câncer de mama da filha, a deputada federal e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney (MDB-MA). A doença foi identificada em exames de rotina, e ela deverá passar por cirurgia nos próximos dias.

Em vídeo publicado na sexta-feira (15), Sarney destacou a trajetória de superação da filha e demonstrou confiança na recuperação. “Já a vi vencer desafios que pareciam impossíveis. Vi sua coragem quando outros recuariam. E, agora, estarei ao seu lado, como sempre estive – como pai, como amigo e como alguém que acredita na vitória”, declarou.

Roseana anunciou o diagnóstico na noite de quinta-feira (14), por meio de suas redes sociais. Sem detalhar o estágio da doença nem o local onde será realizada a cirurgia, pediu orações de amigos e apoiadores. “Eu tenho certeza que, confiando em Deus, tudo vai dar certo”, afirmou.

A deputada já enfrentou a mesma doença em outras ocasiões. Em 1998, durante a campanha à reeleição para o governo do Maranhão, foi diagnosticada com câncer e submetida a uma série de cirurgias, incluindo a retirada de um tumor na mama, de nódulos intestinais e de um nódulo no pulmão, além de uma histerectomia. Os procedimentos, conduzidos pelo médico Raul Cutait, duraram cerca de oito horas.

Quatro anos depois, em 2002, quando era pré-candidata à Presidência da República pelo extinto PFL, Roseana voltou a ser diagnosticada com câncer de mama e passou por nova cirurgia para retirada de nódulos em ambas as mamas. Pouco tempo depois, retirou sua candidatura. Até 2016, Roseana acumulava 23 cirurgias relacionadas a tumores, tanto benignos quanto malignos, sendo a primeira realizada aos 19 anos de idade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasil

roseana sarney

câncer

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

SAÚDE

Roseana Sarney enfrenta novo câncer de mama; em vídeo, José Sarney manifesta apoio à filha

A doença foi identificada em exames de rotina, e a deputada federal deverá passar por cirurgia nos próximos dias

16.08.25 11h09

Brasil

Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são soltos em São Paulo

Eles foram presos acusados de participação em esquema de fraude

15.08.25 20h20

Brasil

Saiba como é o novo teste do SUS para detectar câncer de colo do útero

Tecnologia nacional permite rastrear a doença precocemente

15.08.25 19h25

Brasil

União pagou R$ 505,26 milhões de dívidas de estados em julho

Dados foram divulgados nesta sexta pelo Tesouro Nacional

15.08.25 19h04

MAIS LIDAS EM BRASIL

'Só saio no caixão'

Diaba Loira é encontrada morta após tiroteio entre facções rivais TCP e CV; saiba quem era

Mulher foi localizada enrolada em um lençol com marcas de tiros na cabeça e no tórax; traficante ficou conhecida nas redes sociais após trocar o Comando Vermelho pelo Terceiro Comando Puro

15.08.25 16h19

BRASIL

Padre é afastado da Igreja após ter vídeo íntimo vazado nas redes sociais

Diocese de Floriano anuncia afastamento por tempo indeterminado. Vinícius José aparece em vídeo mantendo relação sexual com uma mulher

15.08.25 20h13

Pastor de calcinha

Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza; ele afirma que fazia investigação pessoal

Eduardo Costa afirma que vestimenta fazia parte de investigação pessoal e denuncia tentativa de extorsão

12.08.25 12h09

RIVALIDADE

Última briga de Diaba Loira foi com traficante paraense Jhu do Pará; entenda a rivalidade

As duas eram amigas dentro do Comando Vermelho, mas se tornaram inimigas após a migração de Diaba Loira para o TCP

15.08.25 17h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda