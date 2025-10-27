Fafá de Belém é homenageada em Lisboa por trajetória e engajamento cultural

A cantora Fafá de Belém será homenageada na próxima terça-feira (28) pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), em reconhecimento à sua atuação cultural e à contribuição para o fortalecimento dos laços entre os países que compartilham a língua portuguesa.

O evento, que será realizado em Lisboa, também marca o reconhecimento público da artista como Embaixadora da Boa Vontade da CPLP, título concedido em julho deste ano durante a XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo, em Bissau.

Fafá afirmou que a homenagem simboliza o compromisso que mantém com sua trajetória e com o papel da arte na aproximação entre povos. “Esse reconhecimento me emociona porque fala de algo que vivo todos os dias: a responsabilidade de representar o meu país, a Amazônia e a língua portuguesa com verdade e amor”, declarou.

Em 2025, a cantora celebrará 15 anos do projeto Varanda de Nazaré, evento que integra as celebrações do Círio de Nazaré, e três anos do Fórum Varanda da Amazônia, iniciativa que reúne lideranças, artistas e pesquisadores em torno de temas como sustentabilidade, cultura e economia.

A artista também se prepara para o lançamento do espetáculo “Fafá de Belém, o Musical”, com apresentação única marcada para o dia 15 de novembro, no Theatro da Paz, em Belém.