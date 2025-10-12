Fafá de Belém canta na 'Varanda de Nazaré' durante a procissão deste domingo (12)

A cantora Fafá de Belém emocionou o público ao cantar e homenagear Nossa Senhora de Nazaré na manhã deste domingo (12), durante a procissão do Círio de Nazaré, em Belém. A artista, que participa tradicionalmente da celebração, entoou canções em devoção à padroeira dos paraenses, reforçando a conexão de fé e cultura que marca o evento.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Ao lado de nomes como Francisco Gil, Milton Cunha e a ex-BBB Alane Dias, Fafá acompanhou o trajeto da procissão, recebendo o carinho dos fiéis e romeiros. O momento foi marcado por emoção e pela forte presença artística que celebra, todos os anos, uma das maiores manifestações religiosas do país.

