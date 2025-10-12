Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Fafá de Belém canta na 'Varanda de Nazaré' durante a procissão deste domingo (12)

A cantora paraense estava ao lado de diversos outros artistas convidados por ela para o Círio deste ano

Gustavo Vilhena*
fonte

Fafá de Belém homenageia Nossa Senhora de Nazaré em mais um domingo do Círio. (Igor Mota/O Liberal)

A cantora Fafá de Belém emocionou o público ao cantar e homenagear Nossa Senhora de Nazaré na manhã deste domingo (12), durante a procissão do Círio de Nazaré, em Belém. A artista, que participa tradicionalmente da celebração, entoou canções em devoção à padroeira dos paraenses, reforçando a conexão de fé e cultura que marca o evento.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Ao lado de nomes como Francisco Gil, Milton Cunha e a ex-BBB Alane Dias, Fafá acompanhou o trajeto da procissão, recebendo o carinho dos fiéis e romeiros. O momento foi marcado por emoção e pela forte presença artística que celebra, todos os anos, uma das maiores manifestações religiosas do país.

VEJA MAIS

image Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém
A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

image Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio
Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fafá de Belém

Círio 2025

Varanda de Nazaré

milton cunha

Alane Dias

Francisco Gil
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda