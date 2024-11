Fafá de Belém defende representatividade do Norte em eventos sobre a Amazônia

Fafá de Belém participou do "TEDxAmazônia" na noite de hoje (29/11), em Manaus, e falou sobre a importância da presença da região Norte em palestras que tenham a Amazônia como temática principal. A cantora paraense discursou logo após cantar "Vermelho", no evento que reuneu 30 palestrantes em torno de ideias transformadoras para o futuro da floresta.

VEJA MAIS

No palco, ao falar da importância da representatividade, Fafá relembrou alguns momentos da carreira em que se viu diante de estereótipos dos nortistas. "Há 2 anos, faço o 'Fórum Varanda da Amazônia', falando de 'nós' pela boca dos nossos e inspirado pela não presença de nenhum pensador amazônico nos vários polos que já vi falando de 'nós'. Sempre era uma alegoria, alguém dos Estados Unidos, caracterizados de indígenas, fazendo uma dança tosca."

Segundo a artista, em um destes eventos, até havia pessoas do Norte ou do restante do Brasil na plateia, mas não havia professor ou pensador amazônido para representar a população local. "Não havia representação nossa, nenhum de 'nós' estava lá para falar de 'nós'. Sem nos ouvir, não saberão do que precisamos. Sem respeitar a nossa fala, não adianta nada", disse.