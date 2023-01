Fábio Porchat termina o casamento com Nataly Mega; veja o motivo

O casamento do humorista Fábio Porchat com a produtora de cinema Nataly Mega chegou ao fim. As informações do colunista Leo Dias apontam que o casal terminou por divergências com relação a ter um filho.

VEJA MAIS

Segundo informações da coluna, o casal teria tido uma quebra no relacionamento logo após a festa em que comemoraram cinco anos de casados, no fim do ano passado. Na ocasião, diversos famosos se reuniram no Rio de Janeiro, em outubro, para comemorar a união.

Entretanto, o casal percebeu que estava com objetivos de vida diferentes. Enquanto Nataly gostaria de ter filhos, o humorista não. Com isso, o casal começou a se afastar gradativamente.

O colunista também afirmou que Porchat faz terapia e que uma de suas pautas durante suas sessões seria sobre a ideia de se tornar pai. Mesmo assim, o processo não teve grande sucesso e a situação não evoluiu.

Porchat, que se envolveu em uma polêmica recentemente após alfinetar a influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como Gkay, viajou para a Ásia e agora está na Europa, e deve voltar para o Brasil apenas no fim de fevereiro. Já sua ex-esposa resolveu focar na sua vida profissional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)