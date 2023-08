Ex-marido de Shakira, Piqué vai se mudar com namorada para mansão onde viveu com a cantora

O ex-jogador de futebol Gerard Piqué se mudará com a namorada, Clara Chía, para uma mansão onde viveu com Shakira quando era casado com a cantora colombiana. Segundo o jornal The Daily Mail, o casal deixou o apartamento do ex-jogador em Barcelona para se mudar para o imóvel que fica nos arredores da cidade.

A mansão tem certo simbolismo para Shakira: foi onde morou com o ex-jogador assim que chegou a Espanha e também foi onde passou a gravidez de seu filho mais velho, Milan, que hoje tem 10 anos. Esta não é a casa que o casal vivia antes da separação, onde o ex-jogador se encontrava secretamente com Clara Chía, sua amante na época.

Shakira e Piqué viveram um dos divórcios mais polêmicos dos últimos anos. A cantora chegou a fazer uma música com diversas indiretas para o ex-atleta e Clara. A canção tem quase 600 milhões de visualizações no Youtube e mais de 600 mil comentários. Ouça:

O jornalista Pepe del Real contou alguns detalhes da casa onde Piqué morará com Clara. Segundo o jornalista, o local é bastante seguro, próximo a uma praia. O imóvel fica localizado em Cambrils, município da costa espanhola que tem pouco mais de 35 mil habitantes.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)