Ex de Porchat, Nataly Mega fala detalhes do divórcio com o humorista: ‘foi difícil’

A produtora e cineasta Nataly Mega deu mais detalhes sobre o fim do casamento com Fábio Porchat. Em entrevista para a revista Marie Caire, Nataly reforçou os momentos felizes da relação e disse que os dois seguiram em caminhos opostos.

A decisão pelo término da relação matrimonial de cinco anos ocorreu em dezembro. Um dos motivos é que Nataly queria filhos, o que não era prioridade na vida do humorista. "A possibilidade de não ter uma família mexeu comigo. Foi quando eu disse: 'Mas eu quero'. Ele tinha até ido para uma viagem em Portugal, sozinho, e pensou sobre o assunto. Voltou dizendo que queria. Depois tudo mudou", relembrou.

Nataly confessou que não teve tempo para organizar o anúncio sobre o término da relação e que foi pega de surpresa com a revelação de que Porchat estava com outra pessoa. “Tínhamos planejado contar depois, mas vazou. Acredito que isso tenha acontecido após ele ser visto viajando com outra pessoa, algo que eu não sabia. Então, não tive escolha. Foi difícil para mim e ainda é. Na época, precisei lidar com a opinião de muita gente que não tinha ideia do que acontecia na minha casa”, pontuou.

Caminhos diferentes

Na época, o ator explicou, por meio das redes sociais, que ele e a produtora estavam priorizando outras questões. "O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes", desabafou Porchat. Ele publicou uma foto ao lado da ex-mulher e fez questão de falar de maneira positiva sobre o relacionamento.

"Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável”.