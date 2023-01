Humorista Fábio Porchat lança bolsa-auxílio para estudantes pretos, pardos e indígenas

Para além do trabalho nos palcos, televisão, cinema e nas redes sociais, o humorista Fábio Porchat também é engajado às iniciativas sociais. Dessa vez o artista vai pagar um valor em dinheiro para jovens universitários. A bolsa-auxílio será destinada a pessoas pretas, pardas e indígenas. A ajuda de custo de R$ 800 será enviada para 15 estudantes. Com informações do site Terra.

A informação foi repassada pelo próprio artista pelas redes sociais. Nela era possível ler os termos e acessar o link do formulário onde o candidato deveria se inscrever e justificar porquê deveria ser selecionado. As inscrições já foram encerradas. Ainda não há informações sobre os nomes dos participantes.

"Este ano nosso projeto visa tentar amenizar o bolso de estudantes universitários (pretos, pardos ou indígenas) que estejam com dificuldades de arcar com suas contas!", escreveu Fábio.

Essa não é a primeira vez que Porchat mobiliza as redes sociais com ajuda de custo. Desde a pandemia, o humorista começou a pagar a conta de pessoas - aleatórias - que precisavam de ajuda.