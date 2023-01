Atriz é apontada como nova namorada de Fábio Porchat

Ao que tudo indica a fila já andou para Fábio Porchat. A atriz e roteirista Priscila Castello Branco já está sendo apontada como a nova namorada do humorista, que anunciou na última sexta-feira o término do seu casamento de cinco anos com a produtora Nataly Mega. Porchat e Priscila se conheceram quando ela participou do reality show "Futuro Ex-Porta". A seleção, exibida no canal do Porta dos Fundos, no YouTube, em 2021, buscava revelar um novo humorista. Priscila ficou na sexta posição.

Priscila foi apontada como a nova namorada de Fábio Porchat pelo site "Notícias da TV", que publicou uma foto do novo casal no que seria um cruzeiro pela Antártica. Procurada pelo EXTRA, a assessoria do artista disse que "não tinha o que declarar".