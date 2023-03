Gkay fala de problema com Porchat e pausa na carreira: 'Foi libertador'

Após diversas polêmicas, um post de críticas de Fábio Porchat e pausa na carreira, Gkay retornou diferente e essa diferença é perceptível pelos internautas. As mudanças ultrapassam a aparência que mudou e ficou até "menos agressiva", como já apontaram alguns seguidores nas redes sociais.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, a influenciadora desabafou sobre esse momento da vida em que ela precisou se desconectar e ficar sem celular. “Foi a pancada que eu precisava para parar. Fui obrigada a parar e analisar minha dor. Ficar sem celular foi libertador", afirmou.

Além da retirada de procedimentos estéticos feitos no rosto, como o preenchimento nos lábios e a lente de contato nos dentes, Gkay mudou a maneira de se vestir e o comportamento também. Segundo ela, nesse período afastada, pôde se reaproximar de amigos e disse que se deu conta de como não tinha aproveitado a "Farofa" com aqueles que amava.

Para o próximo ano, ela garantiu que os planos são para levar a grande festa para um navio.

No início deste ano, a nordestina participou da semana de moda europeia e chamou a atenção com looks totalmente diferentes dos quais ela costumava usar. Roupas neutras e mais clássicas foram a escolha de Gkay, que foi bastante elogiada.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)