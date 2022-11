Ex de Neymar, Bruna Biancardi fala sobre assédio nas ruas do Catar e aconselha mulheres

No Catar para acompanhar de perto a Copa do Mundo 2022, a ex de Neymar, Bruna Biancardi, decidiu compartilhar com os seguidores como tem sido a experiência no país do Oriente Médio.

A influencer abriu uma caixa de perguntas no Instagram, onde abriu abriu o jogo sobre as primeiras impressões no país e também falou sobre o assédio nas ruas. As informações são do RD1.

“Durante o dia é muito quente. Se for andar na rua é melhor no final da tarde. Mas dentro dos lugares tem ar condicionado”, respondeu, sobre o clima.

Questionada sobre ser adiada, a musa aconselhou. “Me senti segura. Não andei sozinha, sempre acompanhada, mas todos foram muito respeitosos e educador por lá. Tive medo no primeiro dia que andei por Doha por ser um lugar que eu não conhecia”, declarou.

“Apesar de mexerem com as mulheres, não é nada desrespeitoso como aqui no Brasil. É mais para chamar a atenção e você entrar nas lojas. Deixem o airdrop desligado porque eles mandam uma foto com o link do WhatsApp deles“, completou.