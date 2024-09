Ex-BBB Leidy Elin desabafa após tentativa de suicídio e depressão: ‘Cruel demais’

A ex-participante do BBB 24, Leidy Elin, compartilhou em suas redes sociais um relato sobre sua luta contra a depressão e uma tentativa de suicídio, ocorrida após sua participação no reality show. Ela revelou que foi diagnosticada com a doença um mês após o fim do programa, atribuindo o agravamento de sua saúde mental aos ataques que sua família passou a receber online.

Leidy explicou que os ataques não foram direcionados apenas a ela, mas, principalmente, à sua família, o que contribuiu para o impacto emocional. "Minha mãe começou a receber ameaças e precisou ser levada ao hospital com frequência, correndo o risco de infartar. Ela desenvolveu um problema cardíaco que não tinha antes", relatou a ex-BBB.

Ela também contou que, além do diagnóstico, a tentativa de suicídio aconteceu dois meses após o fim do programa, algo que foi mantido em sigilo, sendo compartilhado apenas com pessoas mais próximas. Atualmente, Leidy está sob acompanhamento de profissionais de saúde, com o apoio de familiares e do namorado, que abriu mão de suas atividades para cuidar dela.

Leidy também fez um alerta sobre a influência negativa que ataques online podem ter na vida das pessoas, incluindo o impacto sobre a saúde mental de influenciadores e anônimos. "A internet está se tornando um lugar doente. Não adianta destilar ódio sem motivo. Vamos ajudar o próximo", concluiu.