Ex-bailarina do programa Faustão fatura R$ 2 mil com fotos da sola de seu pé

A ex-bailarina do programa Faustão, Natacha Horana, de 31 anos, compartilhou uma história peculiar em que vendeu um conjunto de cinco fotos da sola de seu pé por R$ 2 mil. As imagens foram veiculados em site de conteúdo adulto. A dançarina disse que deu o próprio preço e a pessoa pagou.

"Recentemente, ao entrar em uma nova plataforma, me solicitaram uma foto do meu pé. Pediram um pacote com cinco fotos da sola do meu pé! Então, sugeri o valor de R$ 2 mil, e eles concordaram imediatamente, sem hesitação. O mais curioso foi que depois percebi que não estavam interessados apenas em uma foto do pé, algo que é um fetiche até comum, não é? Eles especificamente desejavam a sola! Isso foi o que achei mais engraçado."

A ex-musa da Mocidade e da Gaviões da Fiel no último Carnaval, que possui 1 milhão de seguidores no Instagram, compartilhou que frequentemente recebe pedidos peculiares. Segundo Natacha, os seguidores estavam dispostos a pagar por essas fotos, independentemente do valor oferecido.

"Estabeleci o valor em R$ 2 mil, mas poderia ter pedido R$ 5 mil, por exemplo. Eles não paravam de me fazer pedidos! Esse fetiche é tão forte que acredito sinceramente que não haja um valor que eles não aceitariam pagar. No final, acabou sendo justo para todos", concluiu.