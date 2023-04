Homens compram ‘nudes’ de 'Claudia' sem saber que são imagens criadas por inteligência artificial

A foto de uma jovem sorridente com cabelos escuros e longos, que se diz "sentindo-se bonita hoje :)", é bastante popular no site Reddit, onde ela se oferece para vender fotos nuas para qualquer um que envie mensagens privadas para ela. No entanto, Claudia é falsa e as fotos são geradas por ferramentas de inteligência artificial (IA), possivelmente usadas para tirar dinheiro de compradores desavisados. Dois pesquisadores de mídia sintética alertaram para o perigo desse tipo de golpe.

Embora haja atenção global aos avanços em geradores de imagem de IA, como Midjourney e Stable Diffusion, que produzem peças de arte inventivas e falsificações impressionantes de ex-presidentes e papas, o caso de Claudia indica o lado mais explícito da tecnologia. As ferramentas de IA permitem que qualquer pessoa crie imagens de pessoas falsas que parecem estranhamente reais, o que está remodelando a forma como a pornografia é produzida e consumida. Boa parte da criação de imagens com inteligência artifical não é para fins ilícitos, mas como diversãoe mesmo arte. Porém, os riscos do uso de imagens realistas criadas por IA estão cada vez mais presentes.

Milhares de contas estão agora registradas em fóruns de discussão e salas de bate-papo dedicadas à criação e refinamento de pessoas sintéticas, principalmente meninas e mulheres. Isso pode derrubar uma indústria multibilionária, minar a demanda por modelos do mundo real e atores, além de alimentar preocupações mais profundas sobre a objetificação e exploração feminina.

Fetiche com mulheres adultas em fraldas

Algumas pessoas usam ferramentas de geração de imagens para criar fotos de fetiche de mulheres adultas em fraldas, e os avanços na qualidade da imagem fizeram com que a falsidade não importasse.

Alguns afirmam que os espectadores não se importam se as imagens são reais ou não, já que não esperam conhecer essas pessoas na vida real. Um administrador de sistemas de um hospital no Centro-Oeste, que pediu para não ser identificado, disse que não se importava se as imagens fossem falsas.

Os pesquisadores identificaram vários perfis online de mulheres que acreditam ser avatares falsos, com base nos artefatos reveladores deixados por alguns geradores de imagens de IA. Essas contas compartilham imagens de mulheres em vários estágios de nudez e pedem que os espectadores paguem ou se inscrevam para ver mais. Como a maioria das imagens geradas por IA não possui marca d'água ou impressão digital de forma alguma no momento da criação, pode ser difícil para os espectadores confirmar se são reais ou não. Parecem apenas imagens com filtros.

No final das contas, a pornografia AI é fácil de fazer agora, mas é um pesadelo para as mulheres.