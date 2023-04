Inteligência artificial: saiba como o Chat GPT pode alavancar carreiras e resultados de empresas

O uso mais frequente da inteligência artificial (IA) no mercado de trabalho, especialmente com o surgimento do Chat GPT, ferramenta que desempenha funções simulando a linguagem humana, criou resistência em alguns profissionais que temem que suas ocupações sejam substituídas por robôs.

Embora algumas áreas possam, de fato, sofrer ameaças desse tipo no futuro, é possível utilizar a inovação tecnológica para otimizar tarefas e alavancar carreiras. Vendo pelo lado positivo, afinal, a inteligência artificial, se combinada com o trabalho de um ser humano, pode ter um importante papel no meio corporativo.

Diretor-presidente do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, iniciativa do governo do Pará, Rodrigo Quites comemora o bom uso do Chat GPT e de outras tecnologias similares.

O professor doutor da Universidade Federal do Pará (UFPA) na área de ciência da computação diz que esta é a primeira vez que a inteligência artificial está chegando às mãos da população, e trata-se da primeira geração de ferramentas de IA que entra no mercado e, realmente, gera benefícios aos trabalhadores.

Quites explica que, atualmente, diversas atividades profissionais e intelectuais podem contar com o “apoio valioso” dessas ferramentas. Ele cita sua própria atividade como exemplo.

“Na área em que atuo, na universidade e no ensino, diversas ferramentas são utilizadas na programação de computadores. Ou, como professor, quando preciso preparar uma lista de exercícios para os meus alunos, consigo pedir para o Chat GPT, que consegue produzir isso de maneira rápida e automática. Outro exemplo é o próprio jornalismo, que precisa produzir infográficos e já é possível fazer isso de maneira automática e, esteticamente, muito bonita”, destaca.

Segmentos

Mestre em ciência da computação pela UFPA, Rômulo Pinheiro concorda que o Chat pode ser utilizado para complementar o trabalho humano em várias áreas.

Algumas das que podem se beneficiar com a chegada dessas tecnologias são a de atendimento ao cliente, com chatbots (robôs de bate-papo) equipados com IA, usados para fornecer suporte aos clientes de maneira rápida e eficiente; e saúde, em que a inteligência pode ajudar os profissionais a fazer diagnósticos mais precisos, identificar possíveis riscos à saúde, monitorar pacientes e até mesmo desenvolver tratamentos personalizados.

Além disso, também podem ganhar, segundo o especialista, a educação, com robôs equipados fornecendo suporte aos alunos, respostas para perguntas frequentes e até criando um ambiente de aprendizado personalizado; finanças, em que a IA pode analisar dados financeiros, detectar fraudes, tomar decisões de investimento e gerenciar riscos; e marketing, ajudando as empresas a entender melhor seus clientes, prever suas necessidades e oferecer soluções personalizadas.

As áreas tecnológicas, como de desenvolvimento de robôs virtuais e de especialistas em inteligência artificial, também tendem a despontar com o surgimento de ferramentas inovadoras como o Chat GPT. Rômulo Pinheiro acredita que o desenvolvimento de chatbots inteligentes, por exemplo, pode exigir a habilidade de programadores e desenvolvedores que criem soluções personalizadas para cada empresa.

“A inteligência artificial pode ser aplicada em diversas áreas da tecnologia, desde a análise de dados até o desenvolvimento de sistemas autônomos. Por isso, é possível que surjam novas profissões especializadas em tecnologias relacionadas à IA à medida que ela se torna mais integrada em nossa sociedade”, ressalta.

Monitoramento

A IA, no entanto, não é uma solução completa, lembra Rômulo, e sempre haverá a necessidade de profissionais humanos para monitorar, controlar e desenvolver novas aplicações para a tecnologia. É o que também acha Rodrigo Quites. Para o especialista, é preciso supervisionar o resultado que a ferramenta produz, para garantir que está correto.

“Acredito que vai surgir, e já vem surgindo, na verdade, uma procura por profissionais que consigam manejar de maneira adequada essas ferramentas. Elas precisam ser usadas com certo nível de supervisão, ou seja, a pessoa precisa saber o que buscar e, à medida que recebe o resultado, também precisa saber filtrar”, destaca o professor.

Como todas as áreas podem ser atravessadas pela inteligência artificial, não é possível dizer no que os profissionais devem se especializar. Por exemplo, em uma empresa financeira, Rodrigo lembra que o profissional que maneja algum tipo de ferramenta tecnológica precisa entender sobre finanças e economia para saber se os resultados fazem sentido.

Da mesma maneira ocorre em outros setores e empresas. Pode-se dizer, então, que, embora a tecnologia de IA possa automatizar muitas tarefas, ainda precisa de uma equipe de profissionais para desenvolver, implementar e monitorar suas aplicações.

“Uma equipe multidisciplinar pode ser extremamente valiosa para a implementação bem-sucedida da IA em uma empresa. A equipe pode incluir especialistas em IA, cientistas de dados, desenvolvedores de software, engenheiros de aprendizado de máquina, especialistas em negócios e outros profissionais relevantes. Investir em uma equipe multidisciplinar pode ser crucial para garantir que a implementação da IA seja feita de forma eficaz e eficiente. Além disso, é importante que os profissionais que trabalham com a IA estejam em constante atualização e desenvolvimento de suas habilidades”, pontua Pinheiro.

Empresas

Para incorporar essas tecnologias ao seu funcionamento de trabalho, as iniciativas privadas devem vê-las como ferramentas de apoio às tomadas de decisão, na opinião do diretor-presidente do PCT Guamá. Este ainda não é um cenário nas empresas do Pará. Quites afirma que as ferramentas estão “muito longe” da realidade do mercado local e que a maioria das entidades que utilizam essas inovações é da área de ciência e tecnologia. Trata-se de uso isolado, e não sistemático.

O espaço para que mais empresas trabalhem com o uso do Chat GPT, por exemplo, além de outros instrumentos de IA, é muito grande. Rômulo Pinheiro destaca a detecção de fraudes, já que a inteligência artificial pode ser usada para detectar atividades fraudulentas em tempo real, ajudando a prevenir perdas financeiras para a empresa; ou no desenvolvimento de produtos e serviços, analisando dados de mercado e comportamento do cliente para identificar as necessidades e preferências dos consumidores.

Também é possível fazer uso da tecnologia para previsão de demanda por produtos e serviços, ajudando as empresas a planejar suas operações de maneira mais eficiente; para diagnóstico médico, identificando doenças e tratamentos eficazes; e na previsão climática, por meio da análise de dados de sensores de temperatura, umidade, pressão atmosférica, entre outros, gerando modelos preditivos para prever condições climáticas futuras, que podem ser usados para ajudar agricultores a planejar suas colheitas, companhias de seguros a precificar melhor seus produtos, empresas de energia a gerenciar suas operações, entre outras utilidades.

“A inteligência artificial está se tornando cada vez mais comum no dia a dia das empresas. À medida que a tecnologia avança e se torna mais acessível, mais empresas estão usando a IA para melhorar seus processos e serviços”, avalia o mestre em ciência da computação.

E o investimento deve se multiplicar se as organizações quiserem se manter competitivas e continuar com espaço no mercado, porque, com isso, oferecem soluções mais avançadas e eficientes para os clientes, atraindo mais negócios e aumentando sua participação no mercado.

Como o Chat GPT e a inteligência artificial podem beneficiar os profissionais

Automação de tarefas repetitivas: Automatizar tarefas repetitivas e mundanas, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas.

Melhoria da eficiência: Realizar tarefas de maneira mais rápida e eficiente, permitindo que sejam mais produtivos e entreguem mais resultados em menos tempo.

Análise de dados: Processar grandes quantidades de dados de forma rápida e precisa, permitindo que os profissionais tomem decisões informadas e baseadas em dados.

Personalização de serviços: Personalizar serviços para os clientes, fornecendo soluções mais adequadas e aumentando a satisfação do cliente.

Melhoria da qualidade de vida: Criar soluções para problemas complexos, como tratamento de doenças ou gerenciamento de recursos naturais, melhorando a qualidade de vida das pessoas e do planeta em geral.