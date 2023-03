Uber sem motorista: brasileiros relatam experiências com a tecnologia; vídeo

Um casal usou as redes sociais para compartilhar a experiência de viagem dentro de um Uber sem motorista. A tecnologia já havia sido comunicada em outubro do ano passado, mas só agora em 2023 que os automóveis começaram a rodar. O registro foi feito nos Estados Unidos, mas a novidade será expandida para Canadá e Europa. A publicação viralizou na internet. Veja!

De acordo com as companhias norte-americanas, a condução autônoma garante um aumento na disponibilidade dos veículos, reduz o tempo de espera dos passageiros, a duração das viagens e tarifas mais baixas. O modelo do automóvel escolhido é um Hyundai Ioniq 5 totalmente elétrico e visa acabar com as emissões da sua frota até 2040.

Os carros autônomos possuem sensores, incluindo câmeras e radares que evitam obstáculos e acidentes com outros veículos e pedestres. A empresa usa, ainda, tecnologia de inteligência artificial para ajudar os veículos a tomar decisões mais precisas e seguras. Eles são monitorados por um centro de operações, sempre que chegam para buscar os passageiros e os levam ao destino. Durante a viagem, os passageiros são supervisionados por um operador de segurança que pode intervir em caso de emergência.

