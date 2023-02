Ministro do Trabalho minimiza saída de app de transporte do país: 'Não estou preocupado'

O Ministro do Trabalho Luiz Marinho ironizou a possibilidade da empresa de transportes Uber deixar o Brasil caso seja aprovada alguma regulamentação trabalhista dos motoristas que trabalham por aplicativo. Em entrevista ao Valor, nesta segunda-feira (6), Marinho disse que pode “chamar os Correios” para pensar em uma solução logística que substitua o serviço.

O ministro destaca que, entre os principais desafios do Governo, estão a legislação trabalhista em relação aos trabalhadores de aplicativos. Ele ressalta que as empresas estão dispostas a discutir a questão e pontua o processo de regulamentação na Espanha.

“Na Espanha, no processo de regulação, o Uber e mais alguém disseram que iam sair. Esta rebeldia durou 72 horas. Era uma chantagem. Me falaram: ‘E se o Uber sair?’. Problema do Uber. Não estou preocupado’, afirmou.

Marinho ressalta que os problemas econômicos possivelmente gerados com a saída da multinacional poderiam ser resolvidos com a criação de outro aplicativo. “Posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Não queremos regular lá no mínimo detalhe.”

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)