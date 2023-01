Lula diz que trabalhador de aplicativo não é microempreendedor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (18), que um trabalhador de aplicativo percebe que não é microempreendedor quando ele se machuca e não é amparado por nenhum sistema de seguridade social. A fala se deu em encontro com as centrais sindicais. O chefe do Executivo propõe um sistema de seguridade social que inclua todos os trabalhadores, incluindo os motoristas de aplicativo. As informações são da Agência Estado e UOL.

Após os anúncios sobre a instalação de grupos de trabalho sobre salário mínimo e regulamentação do trabalho em aplicativo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse acreditar que o governo conseguirá somar uma maioria para aprovar mudanças no País. O presidente afirmou ter certeza de que cumprirá "cada promessa de campanha" que fez.

Marinho afirma que empresas não precisam se assustar

Para Lula, o trabalhador não pode ser um "eterno fazedor de bico". "Queremos que tenha direitos garantidos, e um sistema de seguridade social que o proteja em um momento de desgraça", declarou.

VEJA MAIS

Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o trabalho por aplicativo beira a escravidão.

“Acompanhamos a angústia de trabalhadores de aplicativos que muitas vezes precisam trabalhar 14, 16 horas por dia para levar pão e leite para casa. Isso beira trabalho escravo. Empresas de aplicativos: não se assustem, não há nada de mais a não ser o propósito de valorizar o trabalho e trazer a proteção social”, disse o ministro.