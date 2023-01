Salário mínimo segue com o valor de R$ 1.302 pelo menos até maio, diz ministro do Trabalho

O salário mínimo permanece em R$ 1.302 pelo menos até maio deste ano, confirmou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta quarta-feira (18). Somente depois dessa data será reajustado. As informações são do G1 Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou um grupo de trabalho nesta quarta-feira para debater a valorização do salário mínimo, com 45 dias para apresentar um parecer.

"Neste momento, o salário mínimo vale R$ 1.302. O despacho é: estamos instituindo um grupo de trabalho que discutirá a politica de valorização do salário mínimo. (...) Hoje é R$ 1.302 e maio pode ser que haja alteração a partir desse trabalho que vamos construir", declarou o ministro do Trabalho.

A proposta de orçamento para 2023 previa R$ 6,8 bilhões adicionais para custear o reajuste do piso prometido por Lula em campanha, mas a equipe de transição percebeu que o valor era insuficiente para elevar o valor para R$ 1.320.