No Pará, governo federal deve iniciar tratativas sobre a Ferrogrão nos primeiros 100 dias de gestão

Durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (18) para anunciar o "Plano de 100 Dias" do Ministério dos Transportes, o ministro Renan Filho falou sobre os projetos e discussões previstos no Pará. Um dos objetivos é iniciar as tratativas para a condução do projeto Ferrogrão, que está sendo tratado como "EF-170" pelo novo governo. "Nós estamos em tratativa para retomada de estudos", afirmou.

Renan adiantou que, em conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou decidido incluir o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina Silva, na roda de discussões.

"Na conversa que eu tive com o presidente Lula, tratei desse assunto com ele e o ministro chefe da Casa Civil, e o presidente orientou que nós fizéssemos uma conversa com o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra Marina, para a gente iniciar as tratativas para condução desse projeto no governo", afirmou, durante a transmissão.

Além disso, ele enfatizou que prefere tratar a Ferrogrão pelo nome "EF-170": "Nós estamos tratando como EF-170, que era conhecida no governo passado como Ferrogrão. Esse nome Ferrogrão remonta à revolução industrial, um nome muito ruim para um investimento tão importante para o país. Nós estamos rediscutindo", disse o ministro dos Transportes.

Entre as ações prioritárias para o intervalo entre janeiro e abril desse ano, também está incluída dentro do "Eixo 1 – Revitalização" a retomada e intensificação de projetos ferroviários.