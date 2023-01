Governo Lula dispensa mais 13 militares lotados no GSI para a segurança presidencial

Mais 13 militares que atuavam na coordenação de defesa presidencial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) foram dispensados pelo governo federal, conforme publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (18). Um dia antes, outros 40 militares que atuavam na segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília já tinham sido dispensados das funções, além de outros 16 lotados em outras áreas. As informações são do G1.

Constam na lista desta quarta coordenadores e supervisores de operações da segurança presidencial lotados em Brasília e no Rio de Janeiro. As dispensas ocorrem em meio à desconfiança externada por Lula com a atuação dos militares durante os ataques terroristas de 8 de janeiro. Questionado sobre as trocas nesta terça, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que é "natural" a substituição.

Lula havia afirmado, na semana passada, ver conivência de integrantes das Forças Armadas e da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal (DF) com os apoiadores radicais de Bolsonaro. Lula também se queixou que ainda não tem condições de realizar sua mudança para o Alvorada em razão do estado de conservação da residência oficial.