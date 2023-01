Lula defende isentar Imposto de Renda para pobres e aumentar o dos ricos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (18) que será preciso "mudar a lógica" do Imposto de Renda (IR) no Brasil para que a arrecadação não caia, mesmo isentando do recolhimento trabalhadores que ganhem até R$ 5 mil. O chefe do Executivo disse que talvez seja preciso uma "briga" com empresários, para que os ricos passem a pagar mais ao fisco. As informações são do Valor.

Segundo o presidente, os pobres pagam mais imposto, proporcionalmente, que os ricos, que recebem "dividendos". Lula endossou a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a necessidade de o Congresso votar uma reforma tributária ainda no primeiro semestre para garantir o pagamento de um salário mínimo acima da inflação.

Reforma tributária é defendida pelo governo para aumentar o mínimo

"Uma mudança que quero fazer é no Imposto de Renda. Neste país, quem paga IR de verdade é quem tem holerite porque isso é descontado e não tem como não pagar. O pobre que ganha R$ 3 mil paga mais do que aquele que ganha R$ 100 mil. Quem ganha muito [dinheiro] paga pouco [imposto] porque recebe como dividendo", disse Lula, durante cerimônia de assinatura de um despacho que determina que ministérios da Esplanada elaborem em até 90 dias proposta para instituir política de valorização de salário mínimo.

"Meus companheiros sabem que tenho uma briga com economistas do PT porque eles dizem que, se fizer isso [isentar trabalhadores que ganham até R$ 5 mil], cai 60% de arrecadação. Então vamos mudar a lógica, diminuir para o pobre e aumentar para o rico. É necessária uma briga? É necessário. Vocês têm que saber que não temos como fazer isso sem mobilização. Eu vou brigar pra fazer isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Não posso fazer no grito, mas nós vamos construir, vamos começar uma reforma tributária", complementou o presidente.