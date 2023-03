Motorista de aplicativo abre serviço para amantes: 'Só não participo da briga'

Um motorista da empresa Uber segmentou algumas corridas do aplicativo. O apelo veio dos próprios passageiros que queriam um profissional de confiança para levar e trazer casais de motéis. A forma criativa tem chamado atenção bem como a placa no automóvel: "Levo amante, trago amante, só não participo da briga. Sigilo total”.

O “transporte de amantes” é feito pelo estudante de medicina Luiz Eduardo Araújo, de Goiânia (GO), em um carro que é alugado e com boa estrutura para as “escapadas”, segundo o motorista. A profissão ajudará a arcar com a mensalidade da faculdade.

A placa colocada na parte de trás do banco de passageiros diverte o público e tem QRcode para pagamento e gorjeta. “O amor é invenção do capitalismo, para andar de Uber. Levo amante, trago amante, só não participo da briga. Sigilo total. A vida não é um morango”.

Os próprios clientes têm indicado novos consumidores para o serviço. O negócio tem dado tão certo, que Luiz Araújo não tem conseguido voltar para casa no final do expediente. Ele descansa dentro do carro e deixa roupas e acessórios guardados no porta-malas.