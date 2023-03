Jesus Cristo, Cleópatra e Napoleão: homem usa IA para criar ‘selfies’ de personagens históricos

Um homem movimentou a internet após compartilhar uma série de fotografias criadas a partir de inteligência artificial que simula personagens históricos em momentos curiosos. As imagens de extremo realismo foram produzidas pelo editor de filmes Duncan Thomsen, de 53 anos, que vive em Londres, no Reino Unido.

Entre as “selfies” produzidas pelo britânico estão a do imperador Napoleão Bonaparte, Jesus Cristo e os 12 apóstolos, Cleópatra, rainha Elizabeth I, e um grupo de australopitecos — hominídeos que deram origem aos humanos e chimpanzés e que viveram há cerca de quatro milhões de anos.

Jesus Cristo e os 12 apóstolos durante a Santa Ceia (Midjourney/Duncan Thomsen/Reprodução)

Thomsen acredita ser a primeira pessoa a usar a AI para criar esse tipo de conteúdo e considera os resultados como “hilários”.

“IA é tecnologia de ponta. Passei um mês trabalhando em uma fórmula de prompts (comandos), linguagem e elementos fotográficos para dar às fotos esse efeito ‘selfie’. Os resultados são hilários e todos com quem compartilhei meu trabalho disseram não acreditar em como as imagens realmente parecem reais”, comenta Duncan.

Cleópatra e os súditos (Midjourney/Duncan Thomsen/Reprodução)

Ele usou a plataforma Midjourney, por meio do aplicativo Discord. A inteligência artificial responde a solicitações e comandos do usuário criando imagens baseadas em bilhões de conteúdos disponibilizados online. Esse processo pode ser um pouco “demorado” para o usuário, explica o britânico, já que exige descrição detalhada do que precisa ser feito.

Napoleão Bonaparte e soldados em campo de batalha em Waterloo, na Bélgica, em 1815. (Midjourney/Duncan Thomsen/Reprodução)

O editor sugere que a técnica pode ser utilizada para ensinar história nas escolas. “A tecnologia pode ser usada nas escolas como uma nova forma de ensinar e envolver as crianças com a história do mundo – é como viajar ao passado sem uma máquina do tempo. Você pode pedir que a IA seja historicamente precisa e então ela fará referência a qualquer coisa, em qualquer lugar. Essa é a beleza disso”, explica para o Manchester Evening News.

Rainha Elizabeth I e membros da Corte (Midjourney/Duncan Thomsen/Reprodução)

Australopitecos reunidos em uma "selfie" (Midjourney/Duncan Thomsen/Reprodução)

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)