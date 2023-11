Evan Ellingson, ator de 'CSI: Miami' e 'Uma Prova de Amor' morre aos 35 anos

Evan Ellingson, ator de "CSI: Miami" e do filme de drama "Uma Prova de Amor", foi encontrado morto em casa no último fim de semana. O artista de 35 anos morava em uma comunidade para pessoas em recuperação de dependência química, no Condado de San Bernardino, na Califórnia (EUA).

Ao site TMZ, as autoridades norte-americanas informaram não haver suspeita de crime, até o momento. Segundo os familiares, a morte repentina de Ellingson causou choque entre a família, já que os "problemas com as drogas faziam parte do passado" e que "ele estava em uma fase melhor".

Ainda segundo o portal, a morte está sendo investigada como uma possível overdose. No quarto, a perícia encontrou evidências que apontam para o consumo de substâncias químicas. As autoridades agora esperam o resultado do relatório toxicológico para determinar o próximo passo da investigação.

Carreira

Evan iniciou a carreira aos dez anos, participando de comerciais para a televisão e, dois anos depois, ganhou o primeiro papel no filme "Living In Fear". Ficou conhecido quando interpretou Jesse, filho mais velho de Sara (Cameron Diaz) em "Uma Prova de Amor". Além de participar do longa, também esteve em "Cartas para Iwo Jima" (2006), de Clint Eastwood.

Em seriados, ele viveu Josh em "24 horas" e participou de 18 capítulos - da sexta à oitava temporada - de "CSI: Miami" como o personagem Kyle.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)