Jeff Machado pode ter sido morto após sair para entregar documentos à Globo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro trabalha com a hipótese de que o ator Jeff Machado tenha sido morto em uma emboscada ao sair para entregar seus documentos ao RH da Globo.

Segundo informações, o artista teria pago cerca de R$ 20 mil a Bruno Rodrigues, principal suspeito do crime e ex-funcionário da emissora, sob a promessa de participações em novelas da emissora. Bruno, inclusive, teria sido demitido por justa causa justamente por oferecer participações em programas e novelas em troca de dinheiro.

Registros de mensagens mostram Jeff Machado conversando com um rapaz, identificado como Felipe, a respeito de um contrato de trabalho. Eles marcaram um encontro para o dia 25 de janeiro para que o ator pudesse entregar todos os documentos necessários para a assinatura do contrato. A polícia acredita que o ator tenha sido assassinado neste dia.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), da Polícia Civil, encontrou o corpo do ator Jeff Machado no dia 23 de maio. Ele era considerado desaparecido desde 27 de janeiro.

Os restos mortais foram queimados e concretados em um baú, enterrado em um buraco de 2 metros de profundidade. Jeff apresentava sinais de estrangulamento.

O principal suspeito do crime é Bruno Rodrigues, amigo de Jeff, que se aproximou do ator com com a promessa de conseguir um papel em uma novela global em troca de dinheiro.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)