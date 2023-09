Combinação letal foi causa da morte do ator de 'Euphoria'

O ator Angus Cloud, 25 anos, morreu de uma combinação letal de fentanil, cocaína e metanfetamina no dia 31 de julho de 2023. O site TMZ informou que, de acordo com o médico legista do condado de Alameda, na Califórnia, o astro de “Euphoria” sofreu "intoxicação aguda pela combinação de drogas, que também incluía benzodiazepínicos".

Angus foi encontrado morto na casa de sua família em Oakland, na Califórnia.

O jovem enfrentava uma depressão por conta da perda do pai. Em comunicado oficial, a informação foi confirmada: "É com o coração pesado que nós dizemos adeus para um ser humano incrível. Como um artista, um amigo, um irmão e um filho. Angus foi especial para todos nós de muitas formas".

"Na última semana, ele enterrou seu pai e sofreu intensamente com sua perda. O único conforto que temos é saber que Angus está agora reunido com seu pai, que era seu melhor amigo. Angus falava abertamente sobre sua batalha com a saúde mental e nós esperamos que sua morte possa ser um lembrete aos outros que eles não estão sozinhos e não devem lutar contra isto em silêncio", disse o comunicado.

Quando o TMZ noticiou sobre a morte dele, o site disse que a mãe do ator fez uma ligação ao 911, número de emergência dos Estados Unidos, reportando uma "possível overdose" do filho, dizendo que ele não tinha pulso.

Uma fonte próxima aos familiares contou que Angus estava batalhando contra diversos pensamentos suicidas após voltar da Irlanda, onde enterrou seu pai.

O jovem ganhou fama ao participar das duas temporadas de "Euphoria". Seu personagem, Fezco, era um traficante que vendia drogas para Rue, interpretada por Zendaya. Fezco morreria logo na primeira temporada, mas o diretor da produção, Sam Levinson, gostou do trabalho do ator e decidiu mantê-lo de vez na série. Na segunda temporada, lançada no ano passado, o personagem de Angus começou a se aproximar de Lexi, interpretada por Maude Apatow. Além disso, Fezco também passou por maus bocados e tomou um tiro no episódio final, mas sobreviveu. Por tudo isso, era esperado que o ator tivesse uma participação ainda maior na terceira temporada.