Empresário do Rio de Janeiro é um dos responsáveis por xingamentos a Gilberto Gil no Catar

Foi identificado, neste domingo (27), um dos responsáveis pelos ataques a Gilberto Gil no Catar, durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo. O veterano foi xingado na chegada ao Lusail Iconic para assistir à partida da seleção brasileira contra a Sérvia na última quinta-feira (24). Ao que tudo indica, a motivação foi política. As informações são d'O Dia.

Ranier Felipe dos Santos Lemache é empresário em Volta Redonda (RJ) e proprietário de duas franquias de restaurantes na cidade. No vídeo das ofensas a Gil, ele aparece com uma camisa da seleção escrita "Papito Rani" nas costas.

"Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet", provocou o grupo. "Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", finalizaram os brasileiros.