Gilberto Gil é xingado por apoiadores de Bolsonaro no Qatar

Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música popular brasileira, de 80 anos, que está no Qatar acompanhando a Copa do Mundo de Futebol, foi agredido verbalmente por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira (24). O caso ocorreu nos corredores do estádio Lusail, onde a seleção brasileira teve a primeira partida no campeonato, contra o time da Sérvia. Quando o fato ocorreu, o artista estava acompanhado da esposa, Flora Gil.

O cantor e compositor, que foi ministro da Cultura do governo Lula, de 2003 a 2008, e apoiou a eleição do petista ao terceiro mandato presidencial, não reagiu e manteve a tranquilidade. Gilberto Gil recebeu a solidariedade de vários artistas e personalidades.

VEJA MAIS

O deputado federal André Janones (Avante) e o senador Randolfe Rodrigues (PSOL) publicaram nas redes sociais o vídeo do constrangimento a que foram submetidos Gil e a esposa:

No vídeo, um pequeno grupo de apoiadores do presidente em fim de mandato ironizam, enquanto seguem para as arquibancadas: "Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet". Pouco depois, o grupo agressor passou à frente do casal Gil, enquanto o artista para para posar para a foto com um fã. "Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c... Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da p...", acrescentam.

Repercussão

A filha de Gilberto, Preta Gil, foi a primeira a criticar a agressão. Caetano Veloso, Daniela Mercury, o jornalista Chico Pinheiro, o ex-deputado Jean Wyllys e outros artistas também demonstraram indignação pelas redes sociais: