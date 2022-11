Rodrigo Maia é hostilizado em resort na Bahia: 'vagabundo'; vídeo

Hóspedes de um resort de luxo na Bahia hostilizaram o deputado federal Rodrigo Maia (PSDB). Em um vídeo, o ex-presidente da Câmara sendo xingado de “ladrão” e “vagabundo” no restaurante do hotel. Em resposta, o parlamentar faz o símbolo do “L”, de Lula. As informações são do Metrópoles.

Quando os xingamentos aconteceram, Maia estava acompanhado da esposa, Patrícia Vasconcelos Maia, que também foi alvo. “É gostoso [ser] casada com bandido?”, provocou uma mulher.

Outro vídeo mostra o deputado saindo do restaurante sob protesto dos hóspedes. Ele responde com um sinal de “L”, usado por apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após a repercussão, parlamentares prestaram solidariedade a Rodrigo Maia. O deputado Alencar Santana, do PT, afirmou ser inaceitável que “pessoas sejam agredidas por sua posição política”.

“Esse ódio, transformado em método pela extrema-direita, precisa ser extirpado da sociedade brasileira. Não é aceitável que pessoas sejam agredidas por sua posição política”, disse.