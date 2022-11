Gilberto Gil agradece solidariedade após sofrer agressão no Catar: 'Inconformados'

Gilberto Gil postou um vídeo para os fãs após ter viralizado neste domingo (27) a agressão sofrida por ele e pela esposa, Flora Gil, três dias antes no Catar, onde acontece a Copa do Munco de Futebol. O artista agradeceu a onda de solidariedade recebida de artistas, personalidades e fãs na web. O casal foi hostilizado por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, no estádio Lusail, onde aconteceu o jogo de estreia do Brasil no campeonato.

Na legenda, Gilberto disse que amanhã (segunda-feira, 28) estará novamente "torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio".

No vídeo, Gilberto declara: "Nossos agradecimentos, meu e da Flora, enfim, por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, enfim, essa coisa estúpida".

Ele continua: "É o terceiro turno, na verdade, né? Os inconformados querendo manter essa coisa do ódio e da agressividade".

Na legenda do vídeo, ele escreveu com bom humor: "Obrigado a todos pela corrente de solidariedade, aos amigos que ligaram e se manifestaram nas redes sociais. Amanhã estaremos torcendo pela seleção brasileira e por um Brasil sem ódio".

Flora comentou na postagem: "Viva o Brasil, viva os brasileiros sem ódio, Viva Lula".

Uma das celebridades que comentou na postagem foi a atriz paraense Dira Paes: "Amado Gil e Flora, vcs jamais estarão sozinhos".

Alguns músicos paraenses também postaram comentários, como as cantoras Alba Mariah e Natália Matos, que escreveram respectivamente: "Por um Brasil sem ódio! Amo você, Gilberto Gil" e "Você é precioso, Gil. Te amamos".