Empresa de pai de Jade Picon, do BBB 22, é apontada pela web de carregar símbolo nazista

Jade Picon, do ‘BBB 22’, virou um dos assuntos mais comentados na web, nesta sexta-feira (18). Isso porque a empresa do pai da influencer, o empresário francês Carlos Picon, tem sido apontado por internautas de ‘carregar’ na logo referências nazistas. Ele é dono do empreendimento “Pantanal Mármores e Pedras”, que vende e instala pedras, granitos e mármores para dentro e fora do país.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, os usuários começaram a apontar semelhanças entre o símbolo usado por pai de Jade Picon e uma suástica nazista. Além de um suposto número 88 camuflado - o que significa “HH” em inglês e é a sigla para “Heil Hitler”. Bastou a constatação para as redes sociais da empresa ficar repleta de questionamentos. Confira a repercussão:

Os comentários foram feitas na página da empresa do pai de Jade Picon (Reprodução/Redes sociais)

Mesmo com a repercussão negativa, há quem defenda “Seu Picon”, como está sendo conhecido o pai de Jade. Alguns acreditam que trata-se de dois desenhos que estão se interligando entre si. Veja:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)