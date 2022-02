Leo Picon desmente demissão da equipe que cuida das redes de Jade, do 'BBB 22'

O irmão de Jade Picon, do "Big Brother Brasil 22", Leo Picon, avisou que ele e a mãe iriam demitir a equipe e assumir a o comando das redes com a contratação de novos profissionais. A informação foi postada no Stories de Leo Picon na manhã desta quinta-feira, 17, mas foi desmentida por ele mesmo à tarde, que demonstrou estar se divertindo com a situação.

Vários portais noticiaram que o irmão e a mãe de Jade estariam insatisfeitos com a equipe das redes da influencer, especialmente após os próprios perfis terem viralizado o apelido de "Jade Piton" para a jogadora.

"Tamos nos preparando pra assumir a equipe de ADM da Jade. Contratei todo mundo de ontem pra hoje. A gente tá começando a montar o nosso churrasco de confraternização. Aguardem", disse ele no vídeo postado inicialmente.

Na sequência, Leo Picon escreveu: "É brincaderia. Tô numa diária de gravação". E adicionou postagens que reproduziam o aviso de substituição da equipe. "Tá vendo como é fácil disseminar notícias falsas por aí? Fácil. Não precisa nem de esforço", tripudiou ele, rindo.

Entre as postagens tirando sarro da situação, Léo Picon postou a foto de um casal de crianças se esganando, no qual identificou o menino como a sim mesmo e, a menina, como a equipe de redes de Jade. A imagem sugere que, apesar do desmentido, existe uma crise entre os ADMs e a família de Jade.