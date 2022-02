BBB22: segunda festa da líder Jade Picon tem como tema a astrologia

A segunda festa da Líder Jade Picon, dentro do Big Brother Brasil, BBB22, nesta quarta-feira (16), trouxe como tema a "Astrologia". Os Brothers chegaram empolgados com a noite de diversão e seguiram até a pista de dança com o novo sucesso de Anitta “Boys Don´t Cry". Os signos zodíacos estavam por toda a decoração, até no figurino dos participantes.

A festa iniciou com um brinde dos Brothers e Sisters para comemorar mais uma semana na casa. O signo de Jade, Libra, é também representado por uma balança no gramado da casa. Em discurso no gramado, a influenciadora digital disse que quer exercer o reinado novamente. "Gente, muito obrigada por mais uma festa, pela paciência, prometo que amanhã a liderança vai ser minha".

O último desejo da líder foi atendido e a produção liberou como atração a "foto com filtro", que foi paga - como ‘presente’ - com as estalecas dos brothers do vip. Além disso, há um balanço, "para não esquecer que a líder é libriana”; um kit tequila; pingentes de signos; bolinhos da sorte com mensagens misteriosas.

Ainda no clima do zodíaco, conheça os signos dos participantes – ativos - do BBB 22:

TOURO - Lucas

GÊMEOS - Larissa

CÂNCER - Linn, Gustavo

LEÃO - Pedro Scooby e Paulo André

Libra - Tiago Abravanel, Douglas Silva e Jade Picon

ESCORPIÃO - Laís, Naiara e Eslovênia

SAGITÁRIO - Jessilane e Brunna

CAPRICÓRNIO Natália

AQUÁRIO - Vyni e Eliezer

PEIXES - Arthur Aguiar