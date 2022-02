Adm de Jade Picon nas redes sociais divulga nota sobre sister no BBB 22: 'Não é vilã'

Os administradores das redes socias de Jade Picon, preocupados com os prejuízos à imagem da atual líder do BBB 22 emitiram nota, na noite desta quarta-feira (16), em que admitem que a sister vem sendo reconhecida como vilã na internet. Na apresentação de justificativas para continuar postando somente as informações positivas sobre o desempenho de Jade no reality, a nota acaba ofendendo os internautas ao mencionar que a internet (as opiniões ali expostas) segue a "manada" - coletivo de bois e cavalos.

"Se a Jade foi definida como vilã pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet", inicia a nota. "Qualquer atitude dela ruim vai se destacar e as boas não vão nem aparecer, principalmente na internet que segue a manada", diz trecho.

"Não vamos trabalhar em vão tentando limpar a imagem de alguém que já foi decretada como vilã. Se as coisas mudarem lá dentro, ótimo. Vamos seguir a Jade de acordo com as suas atitudes e a resposta do público", continua.

A nota ressalta o destaque que Jade vem tendo pelas roupas e maquiagem que usa, o que os administradores classificam como "protagonismo" da participante no jogo. No entanto, em outros trechos os administradores parecem "jogar a toalha" ao exemplificar que Jade possa ser eliminada no próximo paredão que ainda nem foi formado, além de demonstrar preocupação que ela "se sinta desamparada, acabada ou deprimida" ou vire alvo de memes ao sair do confinamento.

"Quem quiser que a adm mude a estratégia é só começar a dar destaque também para as coisas legais que a Jade faz. Não só as coisas ruins. Como todo ser humano, temos partes ruins e boas", finaliza.