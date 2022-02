BBB 22: Jade e Paulo André esquentam o clima durante a madrugada, no quarto do líder

O clima esquentou durante a madrugada para Jade e Paulo André, no BBB 22. Após a eliminação de Bárbara, a influencer foi desabafar com o atleta sobre o sentimento ruim de ver a amiga sair do reality. Depois de uma longa conversa, os dois trocaram beijos e carícias, e ainda passaram a noite juntos.

Tudo aconteceu após Jade comentar que estava se sentindo mal pela eliminação de Bárbara, já que ela foi indicada ao paredão por um contragolpe de Arthur Aguiar, indicação da influencer.

"Tô mal pela Bárbara ter saído. Ela estar no paredão foi, sim, consequência da minha escolha de colocar o Arthur, porque ele puxou ela. Se eu tivesse colocado outra pessoa, não teriam puxado ela", afirmou Jade. "Eu fiquei com medo de tu entrar nessa...", confessou PA.

E depois de todo o papo sobre jogo, eles protagonizaram novamente momentos de beijos e carícias no quarto do Líder.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)